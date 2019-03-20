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محافظ القاهرة: استغلال مقرات الوزارات بعد نقل الموظفين للعاصمة الإدارية

الأربعاء، 20 مارس 2019 06:56 م
محافظ القاهرة: استغلال مقرات الوزارات بعد نقل الموظفين للعاصمة الإدارية اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على أن الدولة تضرب بيد من قوة لمنع التعديات على أراضيها، مشيرا إلى الدولة جادة فى تقنين أوضاع شاغلى تلك الأراضى، بالإضافة إلى استرداد الأراضى التى لم تقنن.

 

وأضاف محافظ القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة ستستغل مقرات الوزارات الكائنة بوسط البلد، بعد نقل موظفيها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بما ينعكس على المظهر الحضارى للعاصمة.

 

وأشار خالد عبد العال، إلى أن المحافظة تعمل على تطوير مناطق وسط البلد باستمرار وأوشكت على الانتهاء من تطوير القاهرة الخديوية والإسلامية.

 


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