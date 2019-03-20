محافظ الغربية يتفقد المسح الطبى لطلاب المرحلة الإبتدائية للكشف عن أمراض الأنيميا

الغربية - مصطفى عادل

أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، أن مبادرة رئيس الجمهورية المسح الطبى لطلاب المرحلة الإبتدائية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم تستهدف الوقوف على الخريطة الصحية للنشئ ووضع خريطة علاجية للطلاب، تتضمن مع الوقت خلق أجيال صحيحة بدنياً قادرة على العمل والإبتكار.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الغربية لأعمال المسح الطبى لطلاب المرحلة الإبتدائية بمدرسة صادق الرافعى بطنطا لمتابعة إنتظام العمل، يرافقه الشناوى عايد وكيل وزاره التربية والتعليم بالغربية، يذكر أن هذه الحملة تستهدف الكشف على 685000 طالب وطالبة فى مرحلة التعليم الإبتدائى الحكومية والخاصة والتعليم الأزهرى بمشاركة 435 فرقة طبية تستمر فى عملها حتى يوم 11/4/2019، وتتم أعمال المسح الطبى للطلاب بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة والتأمين الصحى بالمحافظة.

وخلال التفقد إطمأن محافظ الغربية على توافر وسائل الإتصال بالإنترنت وذلك لتمكين الفرق الطبية من إدخال بيانات الطلاب على قاعدة بيانات وزارة الصحة، مشيراً أن ما يتم عملة الآن من إحصائيات طبية وملفات صحية للمواطنين يعد سبق فى تاريخ مصر يساعد فى وضع تصور مستقبلى للخريطة الصحية والعلاجية للمواطنين.

كما أكد محافظ الغربية على جميع القائمين على المنظومة الصحية بالمحافظة بالعمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى المستهدف فى مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية وأيضاً حملة المسح الطبى لطلاب المرحلة الإبتدائية ، مشيراً إلى إجراء الفحص الطبى لأكثر من مليون و500 ألف مواطن يعد مؤشراً إيجابياً يعكس حرص الجميع على تنفيذ المبادرة على أكمل وجه وأيضاً يعكس حرص المواطنين على الإطمئنان على صحتهم.