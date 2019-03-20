محافظ السويس يوجة بحل مشكلات مياه الشرب استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

وجه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بحل مشكلات مياه الشرب والإنتهاء من أعمال إصلاحات الخط الواصل ما بين قرية الحجاج والمدينة الرياضية، لمعالجة تفاوت المناسيب على مسار الخط، والذى يسبب حدوث طفوحات، تنفيذ التعديل، إستعدادا لإستضافة المحافظة لبطولة الأمم الأفريقية.

جاء ذلك، خلال لقاء المحافظ مع المهندس عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة، لمناقشة عدد من الموضوعات الجاري تنفيذها بأنحاء المحافظة، بحضورالمهندس محمود زهره رئيس قطاع مياة السويس.

وناقش المحافظ خلال اللقاء، الأعمال التى تم تنفيذها فى محطات وشبكات المياه بالقطاع، منها أعمال إصلاح وصيانة لمحرك الطلمبة المرشحة رقم (4) بقدرة 150حصان بمحطة مياه جنيفة القديمة، وتغيير الكابل الخاص به، وتم التشغيل، كما تم إصلاح وصيانه لمحبس الطرد للطلمبة العكرة قطر 6 بوصة، والإنتهاء من أعمال إصلاح كسر بخط مياه قطر 500 مم إسبستوس بطريق السويس الإسماعيلية الصحراوي، أمام جراج النقل الثقيل بإشراف عياد نجيب رئيس الشبكات، وأعمال تطهير لبيارة المياه العكرة بمحطة مياه غرب النفق، والإنتهاء من أعمال إصلاح كسر بخط مياه قطر 4 بوصه بمنطقة ابوسيال.