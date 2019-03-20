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محافظة القاهرة تجرى قرعة على رحلات عمرة للأمهات المثاليات

الأربعاء، 20 مارس 2019 06:35 م
محافظة القاهرة تجرى قرعة على رحلات عمرة للأمهات المثاليات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى - تصوير سعودى محمد
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أجرت محافظة القاهرة قرعة علنية على 3 رحلات عمرة مقدمة للأمهات المثاليات من الجمعيات الخيرية، وذلك خلال حفل تكريم الأمهات المثاليات الذى نظم بديوان المحافظة.
 
 
ويصل عدد رحلات العمرة التى أهدتها الجمعيات للأمهات المثاليات، 7 رحلات، 4 منهم موجهة للأمهات ذات المراكز الأولى، وشهدت قاعة الحفل زغاريد وتصفيق بعد الفوز بالرحلات.
 
 
وأكد اللواء خالد عبد العال أن تكريم الأمهات المثاليات يأتي كنوع من العرفان بالجميل بما قدمنه لأسرهن وللمجتمع وضربن المثل للتضحية والعطاء ونكران الذات، كما قدم الشكر لكل أم وزوجة وابنة شهيد ضحت وتحملت ألم فراق الأحباء من أجل الوطن، مشيرا إلى أن هذا الاحتفال بمثابة تكريم رمزى لكل من ساهم فى تدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها باعتبارها العنصر الأساسى فى تكوين المجتمعات ودليلاً على تحضره وعاملاً أساسيا فى تقدمه.
 
 شهد الحفل نواب المحافظ ، ومحمد سيد مدير مديرية التضامن الاجتماعى، و عز الدين فرغل رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية، وعدد من قيادات المحافظة والمجتمع الأهلى.

 


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