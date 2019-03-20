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مجلس الوزراء الباكستانى يقرر بيع ممتلكات وزارية لدعم اقتصاد البلاد

الأربعاء، 20 مارس 2019 10:41 ص
مجلس الوزراء الباكستانى يقرر بيع ممتلكات وزارية لدعم اقتصاد البلاد وزير الإعلام الباكستانى شودرى فؤاد حسين
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قرر مجلس الوزراء الفيدرالى الباكستانى بيع ممتلكات وأصول وزارات مختلفة وإدارات تابعة لها بقيمة تريليونات من الروبية الباكستانية بهدف توفير الإيرادات لدعم اقتصاد البلاد المتهالك.
وأكد وزير الإعلام الباكستانى شودرى فؤاد حسين - حسبما ذكرت صحيفة (دون) الباكستانية اليوم /الأربعاء/ - أن الحكومة قررت بيع أصول وممتلكات الوزارات والإدارات التابعة لها التى لا يتم استخدامها، مضيفا أن رئيس الوزراء عمران خان، سعى إلى إعداد قوائم بممتلكات الوزارات للتخلص منها، مشيرا إلى أن الوزارات انتهت بالفعل من إعداد قوائمها وأرسلتها لمجلس الوزراء.
وأوضح شودرى أن الحكومة ستتبنى فى المقام الأول سياسة موحدة للتخلص من كل هذه الممتلكات وذلك لأن كل منظمة عامة فى باكستان تتمتع بسياسة خاصة بها للتخلص من ممتلكاتها مما يعرقل خطة الحكومة للتخلص من الممتلكات المهجورة أو تلك التى لا يتم استخدامها.


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