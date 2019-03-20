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متحدث الكهرباء:مشروع "بنبان" يوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

الأربعاء، 20 مارس 2019 09:03 م
متحدث الكهرباء:مشروع "بنبان" يوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتب أيمن رمضان
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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية والذى تم بمحافظة أسوان حصل على جائزة البنك الدولى كأكثر مشروع تميزًا، موضحاً أن المشروع تشارك فيه 32 شركة بإجمالى إنتاج 1465 ميجا وات، وأن 2 مليار دولار حجم استثمارات المشروع"، مشيرًا إلى أن "المشروع يوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".

 

وأضاف "حمزة "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأى عام"، الذى يقدمه الإعلامى، عمرو عبد الحميد، عبر فضائية "TeN"، أنه من المنتظر إضافة إنتاج مشروع "بنبان" إلى الشبكة القومية نهاية العام الجاري، مؤكداً أن العالم ينظر إلى الطاقة المتجددة على أنها المصادر المستقبلية، موضحًا أن الاستثمار فى قطاع الطاقة المتجددة يشهد تطور كبير خلال الفترة، مشيرًا إلى أن "المشروع أكبر محطة طاقة شمسية فى العالم".

 


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