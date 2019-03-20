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مباحث القليوبية تضبط عاطلا بحوزته 8 طرب حشيش بكمين ترعة الإسماعيلية

الأربعاء، 20 مارس 2019 09:33 ص
مباحث القليوبية تضبط عاطلا بحوزته 8 طرب حشيش بكمين ترعة الإسماعيلية المتهم
كتب - نيفين طه
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من القبض على عاطل بحوزته 8 طرب من جوهر الحشيش المخدر، تزن حوالى 2 كيلو جرام حال استقلاله سيارة بكمين «ترعة الاسماعيلية» بمنطقة مثلث الرعب

كانت معلومات قد وردت للواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة بقيام «كرم. ع .ح» 60 سنة عاطل بالاتجار فى المواد المخدرة.

وحال استقلال المتهم السيارة رقم «آ. ل. ر 9724»، تمكن النقيب أحمد جلال، الضابط بفرع البحث الجنائى بالخانكة من القبض على المتهم وبحوزته 8 طرب من جوهر الحشيش المخدر وهاتف محمول ومبلغ مالي.

تم إخطار اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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