لندن تعتقل المطلوب الأول فى الهند بعد تعقبه من صحيفة التليجراف

كتبت: إنجى مجدى

ألقت السلطات البريطانية، القبض على أكثر شخص مطلوب فى الهند بعد تعقب صحيفة التليجراف له والتعرف على شقته التى تبلغ قيمتها 8 ملايين جنيه إسترلينى فى ويست إند بلندن.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، الأربعاء، أن رجل الأعمال الهارب نيراف مودى، فر من بلاده العام الماضى، بعد أن أصبح مشتبها به فى أكبر عملية احتيال مصرفى فى تاريخ الهند.

ومودى، تاجر الماس الذى ارتدى تصماماته نجوم هوليوود، هرب من الهند بعد اتهامه بالاحتيال على بنك حكومى فى مبلغ يصل إلى 1.5 مليار إسترلينى. تم إصدار إشعار أحمر من الانتربول بناء على طلب السلطات الهندية فى يوليو الماضى للقبض عليه لكنه ظل طليقا.

وتقول الصحيفة إنها تعقبت، فى بداية مارس، الملياردير الهندى لتصل إلى شقتة ذات الثلاث غرف نوم والتى تشغل نصف طابق من برج Tower Point الشهير، حيث يبلغ إيجار العقار فيه حوالى 17000 جنيه إسترلينى شهريا. وتم اعتقاله بالفعل ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة ويستمنستر الجزيئة، اليوم الأربعاء، فيما تطالب الهند بتسليمه.