لصا الشيخ زايد يكشفان طرق سرقة الشقق الفارهة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلين تم القبض عليهما،لاتهامهما بسرقة المساكن بمدينة الشيخ زايد، أنهما يستهدفان الشقق الفارهة، حيث يرصدان الشقة للتأكد من مغادرة أصحابها لها، عقب مراقبتها عدة أيام.

وأضاف المتهمين أنهما يستخدمان أسلوب كسر الأبواب باستخدام آلة حادة لاقتحام الشقة، ويستوليان على المشغولات الذهبية والمبالغ المالية التي يعثران عليها، بالإضافة إلى شاشات العرض والهواتف المحمولة.

وأرشد المتهمين عن هوية أحد عملائهما يتولى مهمة تصريف وبيع المسروقات، جاري إعداد الأكمنة للقبض عليه، واستنادا لاعترافات المتهمين وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، تفيد تورط " عمرو. ع " و " أحمد. ط " عاطلين في سرقة عدد من الشقق السكنية.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 5 شقق، وأرشدا عن المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.