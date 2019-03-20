كنيسة كاثوليكية بالمنيا تؤسس بنك طعام للمسنين والفقراء

قال الأب يونان إستمالك راعي كنيستي أم النعم الإلهية ومار جرجس والأم تريز بأبو قرقاص أن الكنيسة تقوم بمجموعة من الأنشطة هي والمؤسسات التابعة لها منها: الحضانة، مدارس الأحد، التربية الدينية، جامعة إعدادي، أسر، واجتماعات روحية تتناسب مع كل الفئات العمرية.

وأكد الأب يونان فى تصريحات خاصة، أنه ومع تزايد احتياجات الناس وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة أنشأت الكنيسة" بنك الطعام" لتأمين وجبات غذائية للمسنين بالإضافة الى خدمات اجتماعية عدة منها خدمة المرضى، إيمان ونور التي تعنى بالفئات المهمشة، خدمة المشاغل، وغيرها من المشاريع الانسانية التي تؤكد ان الكنيسة هي دائما الى جانب أبنائها.

وأوضح أنه نظرا لتزايد أعداد المسيحيين في البلدة وبعد المسافات الجغرافية تم بناء كنيسة مار جرجس إنطلاقا من أن الكنيسة تفتش دائما عن أولادها وتبحث عنهم مشيرا إلى أن الكنيسة مازالت في طور الإنشاء.

كما كشف الأب يونان عن جملة تحديات معيشية تعاني منها القرية لا سيما في البنى التحتية والنقص في مقومات العيش الحياتية.

وفي ما يتعلق بمركز سانت تريز لخدمة المرضى المجاور للكنيسة استعرض المسؤول المالي والإداري عن المركز نجيب فضل الخدمات الصحية التي يقدمها المركز لكل أهالي البلدة دون تمييز متمنيا أن يتحول المستوصف إلى مستشفى كي تتحقق للمواطن الكرامة الإنسانية كاملة.