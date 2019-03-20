فيديو.. رئيس "الوطنية للصحافة": الدستور سيكون فى صالح المواطن والدولة

كتب أحمد عبد الرحمن

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن أولى جلسات الحوار المجتمعى شهدت حضوراً كبيراً من ممثلى الجهات داخل الدولة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "عزة مصطفى"، ببرنامج "صالة التحرير"، أن المناقشات داخل الحوار المجتمعى كانت جيدة، مشيرا إلى أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب منح جميع المتواجدين فرصة الاستماع إلى آرائهم، مشدداً على أن الدستور المصرى سيكون فى صالح المواطن والدولة.

وأكد "جبر"، على ضرورة زيادة مدة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، من أجل ضمان السلطة بشكل جيد، مشيراً إلى أنه طالب بتغيير مجلس الشيوخ إلى مجلس الشورى نظرا لأهميتها.

وشدد على ضرورة أن يعطى الدستور الحق للقوات المسلحة لحماية الممتلكات العامة داخل الدولة، لافتاً إلى أنه فى 2011، حدثت تعديات على دار القضاء العالى، ومدينة الإنتاج الإعلامى وغيرها من ممتلكات الدولة.