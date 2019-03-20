فنان صربى يعرب لسفير مصر ببلجراد عن رغبته العودة لمصر لرسم جداريات جمالية

استقبل سفير مصر فى بلجراد "عمرو الجويلى" الفنّان الصربى أندرى زيكيتش Andrej Žikić، المشهور بـ أرتيز Artez بمقر السفارة إثر قيامه برسم جداريتين بمصر، الأولى فى البرلس إثر مشاركته فى ملتقى للرسم على الحوائط، والثانية فى القاهرة باسم "حكايات الرمال" بالتعاون مع ألكسندر بوديروسا Aleksandar Bodiroza مدير مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وعبر الفنان الصربى عن امتنانه لتلك الفرصة لزيارة مصر التى كان لها الأثر الأكبر فى ذاكرته، مقارنة بجميع الأماكن الأخرى التى زارها، كاشفًا لسفارة مصر فى بلجراد عن نيته العودة إلى مصر فى الفترة ما بين 5 و26 أبريل المقبل، كمصدر إلهام لأعماله المقبلة.

من جانبه، أطلع السفير عمرو الجويلى الرسام الصربى على الأنشطة الثقافية المستقبلية لمصر فى صربيا، خاصة المشاركة كضيف شرف فى معرض بلجراد الدولى للكتاب فى أكتوبر، حيث تباحثا حول تجميع صور الجداريات عن مصر، بما فى ذلك تلك التى يقوم بها الفنان الصربى، فى شكل تقويم للعام القادم لتعريف الجمهور الصربى بالأماكن المتفرقة فى مصر بشكل مبتكر عبر فن الجداريات.