video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2019 09:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

غدا على صفحات اليوم السابع.."البرلمان يبدأ حوار التعديلات الدستورية"

الأربعاء، 20 مارس 2019 08:40 م
غدا على صفحات اليوم السابع.."البرلمان يبدأ حوار التعديلات الدستورية" اليوم السابع
إضافة تعليق

ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الخميس، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "البرلمان يبدأ «حوار » التعديلات الدستورية"، وفيه: رئيس «النواب » فى أولى الجلسات: نستمع لجميع الآراء المؤيدة والمعارضة.. الأزهر: الدستور ليس آيات قرآنية أو نصوصا سماوية لا يمكن تعديلها.. والكنيسة تُعلن موافقتها على التعديلات.. «عبدالعال »: الديمقراطية تقتضى سماع جميع الآراء والكلمة فى نهاية المطاف للشعب صاحب السلطة الأصلية فى وضع الدستور وتعديله.. مكرم محمد أحمد: التعديلات مقبولة عقلانيا وعليها توافق وطنى.. وخالد صلاح ينبه لتأثير مواد المرأة على القوائم الانتخابية، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الخامسة.

 

وتقرأ أيضا، الرئيس يتابع استعدادات «التأمين الصحى الشامل » وتطوير قطاع الغزل والنسيج.. السيسى يجتمع برئيس الحكومة ووزراء الصحة والاتصالات وقطاع الأعمال.. ويكلف بمتابعة خطط تطوير الشركات وتجهيز المستشفيات، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الرابعة من النسخة المطبوعة.

 

وداخل العدد
 

ـ البنك الدولى: مشروع الطاقة الشمسية فى أسوان الأفضل تميزاً على مستوى العالم
 

ـ موازنة 2019 / 2020 ستركز على «التنمية » و «العدالة الاجتماعية

ـ الحكومة جاهزة لتوديع«الكاش » فى مايو المقبل
 

ـ «الأشقاء الأربعة » فى سوهاج كتبوا قصة نجاحهم بدعم "تنمية المشروعات"

ـ قصص أمهات الشهداء والرؤساء فى احتفالات "عيد الأم"
 

ـ مرشد جولة السيسى بمعبد فيلة: «الرئيس قال لى أنا بحب أسوان

وأهلها الطيبين 12 »

ـ المواطنة ليست«مِنحةً » يسمَحُ بها حاكمٌ ويمنعُها آخَرُ
 

 

COVER
COVER

 


إضافة تعليق

مصر

السيسى

الارهاب

اسوان

الدستور

مجلس النواب




لا تفوتك
المترو: تأخير قيام قطارات الخط الأول لـ6 صباح الجمعة والسبت المقبلين

المترو: تأخير قيام قطارات الخط الأول لـ6 صباح الجمعة والسبت المقبلين

شرطة نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين كان فى طريقه لتنفيذ هجوم ثالث

شرطة نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين كان فى طريقه لتنفيذ هجوم ثالث

كلهن جميلات ولكن .. تعرف على معايير الجمال فى القارة السمراء.. موريتانيا ترفع شعار "الكيرفي يكسب".. الأسمر الداكن = أصالة العرق فى السودان.. اهتمام خاص بالأذنين فى كينيا.. و"احمرار البشرة" معيار الأنوثة بنامبيا

كلهن جميلات ولكن .. تعرف على معايير الجمال فى القارة السمراء.. موريتانيا ترفع شعار "الكيرفي يكسب".. الأسمر الداكن = أصالة العرق فى السودان.. اهتمام خاص بالأذنين فى كينيا.. و"احمرار البشرة" معيار الأنوثة بنامبيا

أفكار فى مواجهة التطرف..منظمة خريجى الأزهر تطلق مبادرة علمية للرد على إصدارات المتطرفين .. إعلان الحرب على الأفكار الجاهلية فى عقول الإرهابيين .. لا يجوز تكفير مجتمع بسبب انتشار الفواحش بين بعض أفراده

أفكار فى مواجهة التطرف..منظمة خريجى الأزهر تطلق مبادرة علمية للرد على إصدارات المتطرفين .. إعلان الحرب على الأفكار الجاهلية فى عقول الإرهابيين .. لا يجوز تكفير مجتمع بسبب انتشار الفواحش بين بعض أفراده

الأهلي والزمالك يترقبان قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

الأهلي والزمالك يترقبان قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

خليكى ناصحة.. اعرفى طريقة عمل الدجاج المقرمش بالشوفان

خليكى ناصحة.. اعرفى طريقة عمل الدجاج المقرمش بالشوفان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة