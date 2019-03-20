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ضبط وتحرير 1200 مخالفه مرورية فى الغربية

الأربعاء، 20 مارس 2019 09:54 ص
ضبط وتحرير 1200 مخالفه مرورية فى الغربية حملة مرورية- أرشيفية
الغربيه - محمد طارق
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شنت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربيه، حملة مرورية على الطرق السريعة والداخلية بعدد من مراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المرورية.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد ماجد ناشد مدير إدارة مرور الغربية، بشن حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت الحملة عن تحرير وضبط 1200 مخالفة متنوعة شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية وبدون رخصة قيادة.

كما تم ضبط دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات وبدون تراخيص وتحصيل 55 ألفا و300 جنيه "غرامات فورية" تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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