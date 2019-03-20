ضبط حرامى أثناء سرقته شقة صيدلى فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

نجحت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثالث الإسماعيلية فى القبض على حرامى، أثناء سرقته شقة صيدلى تحت تهديد السلاح وبحوزته سلاح نارى مبلغ بسرقته فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بأنه أثناء مرور كلا من أمينى الشرطه منير سويلم بهجت و الشحات محمد عبدالعزيز من قوة مباحث قسم ثالث الإسماعيلية والمعينين بخدمة طوف منطقه أرض الجمعيات وحي الزهور سمعا صوت استغاثة أعقبه إطلاق عدة أعيرة نارية من احد العقارات بالمنطقة.

و بالاستبيان عن مصدر الصوت تلاحظ لهم قيام أحد الأشخاص بالفرار من العقار حاملا بيده سلاح نارى"طبنجة" وقاما امينى الشرطة بمطاردته وتمكنا من ضبطه وبحوزته سلاح نارى "طبنجة" وتبين انه " محمد. م. ص 41 عام حاصل علي بكالوريوس تجارة ومقيم بأرض الجمعيات دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، وبالفحص تبين أن المتهم كان يحاول سرقة شقة "نادى.م.م"46 عام دكتور صيدلى، وأنه حال شعور صاحب الشقة بتواجد المتهم بداخلها قام بالاستغاثة، بينما أطلق المتهم أعيرة نارية على صاحب الشقة دون حدوث إصابات.

تم التحفظ على المتهم، وبالكشف على السلاح المستخدم فى الواقعة تبين أنه مبلغ بسرقته من أحد الأشخاص بدائرة قسم أول الإسماعيلية.