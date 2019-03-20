video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2019 01:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط حرامى أثناء سرقته شقة صيدلى فى الإسماعيلية

الأربعاء، 20 مارس 2019 12:23 ص
ضبط حرامى أثناء سرقته شقة صيدلى فى الإسماعيلية حبس
الإسماعيلية – صبرى غانم
إضافة تعليق

نجحت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثالث الإسماعيلية فى القبض على حرامى، أثناء سرقته شقة صيدلى تحت تهديد السلاح وبحوزته سلاح نارى مبلغ بسرقته فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من  اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بأنه أثناء مرور كلا من أمينى الشرطه منير سويلم بهجت و الشحات محمد عبدالعزيز من قوة مباحث قسم ثالث الإسماعيلية  والمعينين بخدمة طوف منطقه أرض الجمعيات وحي الزهور سمعا صوت استغاثة أعقبه إطلاق عدة أعيرة نارية من احد العقارات بالمنطقة.

و بالاستبيان عن مصدر الصوت تلاحظ لهم قيام أحد الأشخاص بالفرار من العقار  حاملا بيده سلاح نارى"طبنجة" وقاما امينى الشرطة بمطاردته وتمكنا من ضبطه وبحوزته سلاح نارى "طبنجة" وتبين انه " محمد. م. ص 41 عام   حاصل علي بكالوريوس تجارة ومقيم بأرض الجمعيات دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، وبالفحص تبين أن المتهم كان يحاول سرقة شقة "نادى.م.م"46 عام دكتور صيدلى، وأنه حال شعور صاحب الشقة بتواجد المتهم بداخلها قام بالاستغاثة، بينما أطلق المتهم أعيرة نارية على صاحب الشقة دون حدوث إصابات.

تم التحفظ على المتهم، وبالكشف على السلاح المستخدم فى الواقعة تبين أنه مبلغ بسرقته من أحد الأشخاص بدائرة قسم أول الإسماعيلية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تنفيذ 1319 حكما متنوعا وضبط 97 هاربا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الاسماعيلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الاسماعيلية

حرامى شقق

لص العيادات الطبية

سرقة شقة صيدلى




لا تفوتك
تشريعية النواب تستمع غدا للآراء حول التعديلات الدستورية بأولى جلسات الحوار المجتمعى

تشريعية النواب تستمع غدا للآراء حول التعديلات الدستورية بأولى جلسات الحوار المجتمعى

فيديو وصور .. تعرف على أبرز 10 شائعات رصدتها الحكومة خلال 9 أيام.. التضامن تفند مزاعم إجراء التحليل العشوائى للمخدرات للمواطنين بالدولة.. والتعليم: لا صحة لما تردد حول توزيع بسكويت منتهى الصلاحية بالمدارس..

فيديو وصور .. تعرف على أبرز 10 شائعات رصدتها الحكومة خلال 9 أيام.. التضامن تفند مزاعم إجراء التحليل العشوائى للمخدرات للمواطنين بالدولة.. والتعليم: لا صحة لما تردد حول توزيع بسكويت منتهى الصلاحية بالمدارس..

صور.. حملة شعبية لتكريم طبيب الغلابة بالغربية.. الدكتور محمد مشالى لـ"اليوم السابع": أعالج المرضى فى عيادتى بـ5 و10 جنيهات..و"المعذبون فى الأرض" لطه حسين غير حياتى.. ويوجه رسالة لأطباء الفيزيتا: الكفن ملوش جيوب

صور.. حملة شعبية لتكريم طبيب الغلابة بالغربية.. الدكتور محمد مشالى لـ"اليوم السابع": أعالج المرضى فى عيادتى بـ5 و10 جنيهات..و"المعذبون فى الأرض" لطه حسين غير حياتى.. ويوجه رسالة لأطباء الفيزيتا: الكفن ملوش جيوب

الإدارية العليا: مرض الطالب عذر قهرى وتُحسب له درجاته الفعلية بالدور الثانى

الإدارية العليا: مرض الطالب عذر قهرى وتُحسب له درجاته الفعلية بالدور الثانى

رسميا.. قمة الزمالك والأهلى فى استاد برج العرب 30 مارس

رسميا.. قمة الزمالك والأهلى فى استاد برج العرب 30 مارس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة