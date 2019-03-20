video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2019 10:11 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. هيئة النقل العام بالقاهرة تكرم الأمهات المثاليات

الأربعاء، 20 مارس 2019 09:47 م
صور.. هيئة النقل العام بالقاهرة تكرم الأمهات المثاليات النقل العام بالقاهرة تكرم الأمهات المثاليات
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
 
نظمت هيئة النقل العام بالقاهرة، برئاسة اللواء رزق على مصطفى رئيس مجلس الإدارة، اليوم الأربعاء، حفل تكريم الأمهات المثاليات على مستوى الهيئة وكذا تكريم العاملات المتميزات فى أداء عملهن. 
 
وسلم اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، رؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم من السيدات اللاتى تم إحالتهن للمعاش، شهادت شكر وتقدير على ما قدموه للهيئة والمجتمع واسرهن. 
 
حضر الحفل المستشار ابن الوليد جاد الله مدير النيابة الإدارية للنقل، ومحمود آمال عضو مجلس الإدارة والمهندس محمد حسنى والمهندس صلاح محمد ولفيف من قيادات الهيئة. 
 
IMG-20190320-WA0023
 
 
IMG-20190320-WA0025
 
 
IMG-20190320-WA0026
 
 
IMG-20190320-WA0027
 
 
IMG-20190320-WA0028
 
 
IMG-20190320-WA0029
 
 
IMG-20190320-WA0030
 
 
IMG-20190320-WA0031
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. دهان أتوبيسات النقل العام ومحطاتها استعدادا لبطولة أفريقيا

القاهرة

النقل العام

هيئة النقل العام

عيد الام

الام المثالية




لا تفوتك
المترو: تأخير قيام قطارات الخط الأول لـ6 صباح الجمعة والسبت المقبلين

المترو: تأخير قيام قطارات الخط الأول لـ6 صباح الجمعة والسبت المقبلين

شرطة نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين كان فى طريقه لتنفيذ هجوم ثالث

شرطة نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين كان فى طريقه لتنفيذ هجوم ثالث

كلهن جميلات ولكن .. تعرف على معايير الجمال فى القارة السمراء.. موريتانيا ترفع شعار "الكيرفي يكسب".. الأسمر الداكن = أصالة العرق فى السودان.. اهتمام خاص بالأذنين فى كينيا.. و"احمرار البشرة" معيار الأنوثة بنامبيا

كلهن جميلات ولكن .. تعرف على معايير الجمال فى القارة السمراء.. موريتانيا ترفع شعار "الكيرفي يكسب".. الأسمر الداكن = أصالة العرق فى السودان.. اهتمام خاص بالأذنين فى كينيا.. و"احمرار البشرة" معيار الأنوثة بنامبيا

أفكار فى مواجهة التطرف..منظمة خريجى الأزهر تطلق مبادرة علمية للرد على إصدارات المتطرفين .. إعلان الحرب على الأفكار الجاهلية فى عقول الإرهابيين .. لا يجوز تكفير مجتمع بسبب انتشار الفواحش بين بعض أفراده

أفكار فى مواجهة التطرف..منظمة خريجى الأزهر تطلق مبادرة علمية للرد على إصدارات المتطرفين .. إعلان الحرب على الأفكار الجاهلية فى عقول الإرهابيين .. لا يجوز تكفير مجتمع بسبب انتشار الفواحش بين بعض أفراده

الأهلي والزمالك يترقبان قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

الأهلي والزمالك يترقبان قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

خليكى ناصحة.. اعرفى طريقة عمل الدجاج المقرمش بالشوفان

خليكى ناصحة.. اعرفى طريقة عمل الدجاج المقرمش بالشوفان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة