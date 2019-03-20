صور.. هيئة النقل العام بالقاهرة تكرم الأمهات المثاليات

نظمت هيئة النقل العام بالقاهرة، برئاسة اللواء رزق على مصطفى رئيس مجلس الإدارة، اليوم الأربعاء، حفل تكريم الأمهات المثاليات على مستوى الهيئة وكذا تكريم العاملات المتميزات فى أداء عملهن.

وسلم اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، رؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم من السيدات اللاتى تم إحالتهن للمعاش، شهادت شكر وتقدير على ما قدموه للهيئة والمجتمع واسرهن.

حضر الحفل المستشار ابن الوليد جاد الله مدير النيابة الإدارية للنقل، ومحمود آمال عضو مجلس الإدارة والمهندس محمد حسنى والمهندس صلاح محمد ولفيف من قيادات الهيئة.