صور.. محافظ شمال سيناء يكرم المبدعين بالمحافظة

كرم اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والصحفيون بالمحافظة، عددا من المبدعين الشباب بشمال سيناء، والمؤسسات وأصحاب المبادرات الفاعلة لخدمة المبدعين، وافتتاح معرض كتب صدرت لمؤلفين من سيناء ولوحات فنية تشكيلية لفنانى سيناء.

جاء ذلك، ضمن فعاليات ملتقى مبدعى سيناء، الذى نظمه وسط مدينة العريش اتحاد الصحفيين والمراسلين بشمال سيناء، تحت رعاية وحضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وقيادات الجهاز التنفيذى ورموز سيناء من المبدعين.

تضمنت فعاليات الملتقى، عرضا تفصيليا لرواية شين للمؤلفة الشابة إسراء عبدالحميد، ورواية باريس بلا برج إيفل للمؤلف الشاب يحيى عطية.

وقدم الدكتور حمدى سليمان أستاذ علم الاجتماع بجامعة العريش، والدكتور صلاح فاروق أستاذ النقد، تحليل للروايتين.

وأشاد عبد القادر مبارك رئيس اتحاد الصحفيين والمراسلين بسيناء، بدعم الدولة للمبدعين، وأعلن عن مبادرتين للشباب: الأولى أنه تم الاتفاق مع أحد دور النشر لتتولى طباعة أية مؤلفات لشباب سيناء مجانا بعد إقرار صلاحيتها للنشر، والثانية عن عقد ملتقى لشباب سيناء يضم 10 شباب من كل قرية على مستوى المحافظة للاستماع إلى مطالبهم وعرض آرائهم ومقترحاتهم، وأن تكون المبادرتان تحت رعاية الاتحاد ورعاية مباشرة من المحافظ.

وأكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على تقديره لدور الاتحاد وأعضائه من الصحفيين والمراسلين فى التغطية الإعلامية ونقل كل ما يدور على أرض المحافظة، علاوة على مبادراته لخدمة المجتمع المحلى وأهالى المحافظة وتكريم المجدين والمتميزين فى العمل، مشيرا إلى مبادرته السابقة لتكريم الطاقم الطبى بمستشفى العريش العام وغيرها من مبادرات كان لها الأثر فى رفع مستوى الخدمات على مستوى المحافظة، وأشاد بمبادرتى رئيس الاتحاد، وأعلن رعايتهما فى أقرب فرصة.

وفى نهاية الملتقى، قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وعبد القادر مبارك رئيس الاتحاد ومسعد بدوى نائب رئيس الاتحاد بتوزيع شهادات الشكر والتقدير على المكرمين، وشمل التكريم كل من: الروائية الشابة إسراء عبد الحميد مؤلفة رواية " شين " والروائى الشاب يحيى عطية مؤلف رواية " باريس بلا ايفل ".

كما تم تكريم الناقدين: الدكتور فاروق صلاح والدكتور حمدى سليمان، وكذا تكريم مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء على دور الثقافة فى تقديم خدمات ثقافية لأبناء المحافظة، تكريم صاحب مبادرة "الركن" إسلام عابد لتوفير مكان لممارسة أنشطة فنية وثقافية وتوفير كتب للقراءة والاستعارة مجانا، تكريم مبادرة " اقرأ بخمس " التى نفذتها إسراء شعبان لتوفيرها كتب للقراءة والاستعارة، وكذا تكريم مدير مركز شباب العريش " ناصر العزازى " الذى أنشأ مركزا للإبداع وأتاح الفرص للشباب لتنظيم معرض للكتاب بجهود تطوعية.

كما تم تكريم، السيدة فاطمة أحمد إبراهيم باعتبارها شاملة كاتبة وشاعرة وفنانة تشكيلية.