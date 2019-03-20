صور.. محافظ القاهرة يكرم 34 من الأمهات المثاليات بالمحافظة

كتب سيد الخلفاوى - تصوير سعودى محمد

كرم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، 34 من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة والديوان العام والأحياء والمديريات التابعة لها، وذلك فى احتفال نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى.

وشمل الحفل تكريم نوال جاد حسن عبد الرحيم الأم المثالية الأولى على مستوى محافظة القاهرة، ورضا خالد عبد العزيز حجازى الأم المثالية الأولى ذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى المحافظة، ولبنى إبراهيم على محمد الأم المثالية الأولى على مستوى القوات المسلحة، وكل من هويدا شاكر فرنسيس حنا وكريمة خليل حسن، وفتحية محمد حسين ووفاء سعيد من الأمهات المثاليات على مستوى ديوان عام المحافظة، وحصل كل من الأمهات المثاليات الأوائل على شهادة تقدير وهدايا عينية مقدمة من عدد من الجمعيات الأهلية والشركات، إلى جانب تكريم 29 أم مثالية تم اختيارهن من قبل الاتحاد الاقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأكد اللواء خالد عبد العال أن تكريم الأمهات المثاليات يأتى كنوع من العرفان بالجميل بما قدمنه لأسرهن وللمجتمع وضربن المثل للتضحية والعطاء ونكران الذات، كما قدم الشكر لكل أم وزوجة وابنة شهيد ضحت وتحملت ألم فراق الأحباء من أجل الوطن، مشيرا إلى أن هذا الاحتفال بمثابة تكريم رمزى لكل من ساهم فى تدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها باعتبارها العنصر الأساسى فى تكوين المجتمعات ودليلاً على تحضره وعاملاً أساسيا فى تقدمه.

شهد الحفل نواب المحافظ، ومحمد سيد مدير مديرية التضامن الاجتماعى، وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية، وعدد من قيادات المحافظة والمجتمع الأهلى.