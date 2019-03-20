video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2019 07:04 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. محافظ القاهرة يكرم 34 من الأمهات المثاليات بالمحافظة

الأربعاء، 20 مارس 2019 05:52 م
صور.. محافظ القاهرة يكرم 34 من الأمهات المثاليات بالمحافظة محافظ القاهرة يكرم 34 من الأمهات المثاليات.
كتب سيد الخلفاوى - تصوير سعودى محمد
إضافة تعليق
كرم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، 34 من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة والديوان العام والأحياء والمديريات التابعة لها، وذلك فى احتفال نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى.
 
 
وشمل الحفل تكريم نوال جاد حسن عبد الرحيم الأم المثالية الأولى على مستوى محافظة القاهرة، ورضا خالد عبد العزيز حجازى الأم المثالية الأولى ذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى المحافظة، ولبنى إبراهيم على محمد الأم المثالية الأولى على مستوى القوات المسلحة، وكل من هويدا شاكر فرنسيس حنا وكريمة خليل حسن، وفتحية محمد حسين ووفاء سعيد من الأمهات المثاليات على مستوى ديوان عام المحافظة، وحصل كل من الأمهات المثاليات الأوائل على شهادة تقدير وهدايا عينية مقدمة من عدد من الجمعيات الأهلية والشركات، إلى جانب تكريم 29 أم مثالية تم اختيارهن من قبل الاتحاد الاقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
 
 
وأكد اللواء خالد عبد العال أن تكريم الأمهات المثاليات يأتى كنوع من العرفان بالجميل بما قدمنه لأسرهن وللمجتمع وضربن المثل للتضحية والعطاء ونكران الذات، كما قدم الشكر لكل أم وزوجة وابنة شهيد ضحت وتحملت ألم فراق الأحباء من أجل الوطن، مشيرا إلى أن هذا الاحتفال بمثابة تكريم رمزى لكل من ساهم فى تدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها باعتبارها العنصر الأساسى فى تكوين المجتمعات ودليلاً على تحضره وعاملاً أساسيا فى تقدمه.
 
 شهد الحفل نواب المحافظ، ومحمد سيد مدير مديرية التضامن الاجتماعى، وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية، وعدد من قيادات المحافظة والمجتمع الأهلى.
 
IMG_0028
 
 
 
IMG_0113
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القاهرة يحيل رئيس حى حدائق القبة ورئيس فرع النظافة للتحقيق

اليوم.. محافظ القاهرة يكرم الأمهات المثاليات ويسلمهن جوائز عينية

القاهرة

الام المثالية

الامهات المثاليات

عيد الام

اخبار القاهرة




لا تفوتك
المترو: تأخير قيام قطارات الخط الأول لـ6 صباح الجمعة والسبت المقبلين

المترو: تأخير قيام قطارات الخط الأول لـ6 صباح الجمعة والسبت المقبلين

شرطة نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين كان فى طريقه لتنفيذ هجوم ثالث

شرطة نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين كان فى طريقه لتنفيذ هجوم ثالث

كلهن جميلات ولكن .. تعرف على معايير الجمال فى القارة السمراء.. موريتانيا ترفع شعار "الكيرفي يكسب".. الأسمر الداكن = أصالة العرق فى السودان.. اهتمام خاص بالأذنين فى كينيا.. و"احمرار البشرة" معيار الأنوثة بنامبيا

كلهن جميلات ولكن .. تعرف على معايير الجمال فى القارة السمراء.. موريتانيا ترفع شعار "الكيرفي يكسب".. الأسمر الداكن = أصالة العرق فى السودان.. اهتمام خاص بالأذنين فى كينيا.. و"احمرار البشرة" معيار الأنوثة بنامبيا

أفكار فى مواجهة التطرف..منظمة خريجى الأزهر تطلق مبادرة علمية للرد على إصدارات المتطرفين .. إعلان الحرب على الأفكار الجاهلية فى عقول الإرهابيين .. لا يجوز تكفير مجتمع بسبب انتشار الفواحش بين بعض أفراده

أفكار فى مواجهة التطرف..منظمة خريجى الأزهر تطلق مبادرة علمية للرد على إصدارات المتطرفين .. إعلان الحرب على الأفكار الجاهلية فى عقول الإرهابيين .. لا يجوز تكفير مجتمع بسبب انتشار الفواحش بين بعض أفراده

الأهلي والزمالك يترقبان قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

الأهلي والزمالك يترقبان قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

خليكى ناصحة.. اعرفى طريقة عمل الدجاج المقرمش بالشوفان

خليكى ناصحة.. اعرفى طريقة عمل الدجاج المقرمش بالشوفان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة