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صور.. رقص ولعب ونار خلال احتفالات إسبانيا بمهرجان فالاس

الأربعاء، 20 مارس 2019 06:08 ص
صور.. رقص ولعب ونار خلال احتفالات إسبانيا بمهرجان فالاس مهرجان فالاس
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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تحتضن فالنسيا بشكل سنوى مهرجان فالاس الذى يقام نهاية كل فصل شتاء وبداية فصل الربيع ،ويستمر ثلاثة أيام ويشهد إقبالا كبيرا.

وترجع طقوس المهرجان إلى النصف الثانى من القرن الـ18، حين كان النجارون يحرقون الخشب الزائد فى محلاتهم.

ويشهد هذا المهرجان صناعة مئات التماثيل الخشبية الساخرة ، ويتم حرقها فى آخر يوم من أيام المهرجان ،وتخلف عملية الحرق نيران كثيفة ، مما قد يستدعى تدخل رجال الإطفاء لإخماد الحرائق.
 
ونالت دمية الرئيس الأمريكى الحظ الأكبر من النيران وسط المحتفلين.
 
مهرجان فالاس (1)
 
 
مهرجان فالاس (2)
 
 
مهرجان فالاس (3)
 
 
مهرجان فالاس (4)
 
 
مهرجان فالاس (5)
 
 
مهرجان فالاس (6)
 
 
مهرجان فالاس (7)
 
 
مهرجان فالاس (8)
 

 


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