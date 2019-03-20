صور.. رقص ولعب ونار خلال احتفالات إسبانيا بمهرجان فالاس

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

تحتضن فالنسيا بشكل سنوى مهرجان فالاس الذى يقام نهاية كل فصل شتاء وبداية فصل الربيع ،ويستمر ثلاثة أيام ويشهد إقبالا كبيرا.

وترجع طقوس المهرجان إلى النصف الثانى من القرن الـ18، حين كان النجارون يحرقون الخشب الزائد فى محلاتهم.