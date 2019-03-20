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صور.. جنوب سيناء تنظم احتفالية بمناسبة الذكرى الثلاثين لاسترداد طابا

الأربعاء، 20 مارس 2019 11:26 م
صور.. جنوب سيناء تنظم احتفالية بمناسبة الذكرى الثلاثين لاسترداد طابا احتفالية بمناسبة الذكرى الثلاثين لاسترداد طابا
جنوب سيناء - فايزة مرسال
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نظمت محافظة جنوب سيناء حفلا ساهرا تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أقيم بالقرية البدوية بمدينة طابا فى احتفالية كبرى بمناسبة مرور ثلاثين عاما على استرداد أرض طابا.

بدأت فقرات الحفل بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، ثم كلمه الشيخ سلامة مسمح شيخ قبيلة الأحيوات، والذى رحب فيها باللواء المحافظ خالد فوده محافظ جنوب سيناء والفريق أسامة عسكر نائب وزير الدفاع للتنمية واللواء محمد خريصة حكمدار مديرية أمن جنوب سيناء، والسفير التشيكى وزوجته واللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة واللواء نادر عشماوى السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ وعواقل البدو.

وأكد المحافظ فى كلمته أنه تم الموافقة من وزير الأسكان على دخول صرف صحى بمدينة طابا، كما تم وضع حجر الأساس لمحطة تحلية مياه البحر، وهناك دراسة لعمل شاطئ عام بمدينة نويبع وأن مدينة طابا بها ٥٥ وحدة سكنية ننتظر موافقة جهاز تنمية سيناء لتسليمها للأهالى، كما أن هناك حد فاصل لحل مشكلة المياه والصرف الصحى، والمرور على الوحدة الصحية بمدينة طابا لمعرفة ما تحتاجه من دعم.

وأوضح المحافظ أننا نقترب من حل كل المشاكل التى تواجه أى مكان فى المحافظة، والجميع يعمل على قدم وساق لراحتكم، وكل يوم من نجاح إلى نجاح، وبالأمس القريب تم افتتاح عدة مشروعات بمدينة طور سيناء وأبورديس ومدينة أبوزنيمة، وقدم الشكر لرئيس مدينة نويبع على الجهد المبذول للنهوض بالمدينة.

وكرم المحافظ الشيخ سلامة مسمح مساعد رئيس مدينة طابا ومحب جنيد مدير فندق موفنبيك وعز الدين أحمد مدير فندق إشتجرد بلدنج عماد الطرابيشى صاحب منتجع طابا هايتس، وهم شركاء التنمية على أرض مدينة طابا.

وتوالت فقرات الحفل الذى قدمته ثقافة جنوب سيناء منها، بأغانى وطنية لفرقة الموسيقى العربية لقصر ثقافة طور سيناء، منها " عاش، وطنى حبيبى ،"، وفاصل موسيقى، وفقرات شعرية لشعراء البادية بجنوب سيناء، وقصائد شعرية لبعض طلاب من أبورديس وأبوزنيمة، ثم قدمت فرقة العريش للفنون الشعبية فقراتها الغنائية.

احتفالية بمناسبة الذكرى الثلاثين لاسترداد طابا (1)
 
احتفالية بمناسبة الذكرى الثلاثين لاسترداد طابا (2)
 
احتفالية بمناسبة الذكرى الثلاثين لاسترداد طابا (3)
 
احتفالية بمناسبة الذكرى الثلاثين لاسترداد طابا (4)
 
احتفالية بمناسبة الذكرى الثلاثين لاسترداد طابا (5)
 
احتفالية بمناسبة الذكرى الثلاثين لاسترداد طابا (6)
 
احتفالية بمناسبة الذكرى الثلاثين لاسترداد طابا (7)
 

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