صور.. توسعة عدد من الشوارع وتجميلها بإسنا ورفع 12 طن قمامة ومخلفات بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

واصل رجال محافظة الأقصر من حملات النظافة وتجميل المدينة لخدمة السائحين القادمين في مختلف أنحاء العالم، حيث أعلن أيمن حسين رئيس حى وسط مدينة الأقصر، أنه تم تنظيم وإطلاق حملة مكبرة للنظافة العامة بنطاق الحى ورفع كل أكوام القمامة والرتش والمخلفات من العديد من المناطق والتى كانت تمثل بؤرًا وتجمعات للقمامة وبالاستعانة بمعدات وآليات وعمال الحى.

ونجحت الحملات في رفع 12 طنا من القمامة والمخلفات في شوارع صلاح سالم الغربي وخلف السوق الحضرى والسجل العينى بأبو الجود ومساكن الحى وشارع بلى والعزبة، وأخيرا شارع طلعت الأمير وتم تنظيف المنطقة بالكامل، وذلك فى إطار تنفيذ تعليمات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، وتحت إشراف حاتم جابر عبد الحارث سكرتير عام مدينة الأقصر، بشأن تكثيف أعمال النظافة العامة بمختلف أحياء مدينة الأقصر ورفع كل تجمعات القمامة والرتش من جميع البؤر خاصة قطع الأراضى الفضاء.

وفي مدينة إسنا قامت الأجهزة التنفيذية بحملة نظافة استهدفت قرية توماس وعافية وتم توسعة الشارع الرئيسي من بداية جراج الأتوبيس بالقرية رقم 1 حتى مركز الشباب وأيضا نظافة، وتوسيع الشارع العمومي من بداية شارع مجمع المدارس حتى نهاية قرية عشماوي، وتم رفع المخلفات الصلبة والأتربة المتراكمة على جانب الطريق وأيضا إزالة جميع الإشغالات والتعديات بالشارع العام، وذلك في إطار الخطة التي وضعها رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر محمد سيد سليمان لرفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل بقري المركز ومداخله.