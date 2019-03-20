صور.. "تعليم كفر الشيخ" تحتفل بعيد الأم بتكريم العاملات والعاملين فى الإدارة

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ احتفالية كبرى احتفالاً "بعيد الأم"، بقاعة الاحتفالات بنقابة المعلمين بكفرالشيخ، وكرمت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، "فريد أحمد الطباخ" عامل بالمدرسة الثانوية الزراعية، والذى استمر فى عمله عقب خروجه على المعاش لمدة 15 سنة، بدون مقابل، حباً فى المدرسة حتى وفاته المنية، كما كرمت وكيل الوزارة، هناء درغام إبراهيم، أفضل عاملة بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، نظراً لجهودها فى عملها إضافة لكافحها مع أنجالها.

جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك ،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،ووفاء عبدالله ،مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، والدكتور سلامة الويشى ،مدير عام التعليم العام بالمديرية، ومحمد السبكى ،مدير عام التعليم الفنى بالمديرية، وإبراهيم خضر، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية،وهالة النواصرة، مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ولفيف من مديرى الإدارات التعليمية، وكل العاملين بديوان عام المديرية.

وتضمنت الاحتفالية، السلام الوطنى،والقرآن الكريم، ثم شاركت إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية بثلاثة فقرات "كل الخير " "ضمينى ضمة " لمركز الطفل المتطور"، وست الحبايب "لمدرسة الشهيد حمدى ابراهيم الإعدادية بنين بكفرالشيخ، وشاركت إدرة غرب كفر الشيخ التعليمية بفقرة لأطفال الزى العسكرى وتغنوا بأغنية " يُحكى أن ".

وقالت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنها قررت عقد لقاء شهرى مع جميع العاملين بمديرية التربية والتعليم، بنقابة المعلمين أو بمركز التطوير التكنولوجى،لتكون العلاقة بين جميع العاملين بالمديرية علاقة أسرية، ولا تقتصر على علاقة العمل فقط،مؤكدة أنها تنصح كل الأباء والأمهات العاملين فى الوظائف المتعددة ألا تتأثر أسرهم بمايلاقوه من صعوبات فى عملهم، وألا يظهروا الخلافات بينهم أمام أنجالهم، حتى لايؤثر ذلك على حياة أنجالهم فيصابوا بحالات نفسيه سيئة.



تعليم كفر الشيخ تحتفل بعيد الأم بتكريم











































































































