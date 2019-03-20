صور.. انقلاب سيارة نقل محملة بـ"المياه" غرب الإسكندرية دون إصابات

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد طريق "الإسكندرية – مطروح" الساحلى الدولى، صباح اليوم الأربعاء، انقلاب سيارة نقل تابعة لإحدى شركات البترول بمنطقة سيدى كرير، وذلك دون حدوث إصابات.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد انقلاب سيارة نقل "تريلا" بطريق مطروح - الإسكندرية الساحلى الدولى بمنطقة سيدى كرير غرب المدينة.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة برج العرب، وقوات من إدارة المرور والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص انقلاب سيارة نقل تابعة لإحدى شركات البترول، محملة بـ"مياه" بمنطقة سيدى كرير وانقلاب حمولتها.

ومن جانبه، أكد العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، أن السيارة محل الحادث محملة بـ"المياه"، ولا تحمل أى مواد بترولية، مشيرا إلى أنه جارى رفع السيارة. تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة برج العرب، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.