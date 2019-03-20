صور.. الأمير هارى وقرينته يقدمان العزاء فى ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابى

رويترز

قدم الأمير البريطانى هارى وزوجته ميجان العزاء فى ضحايا الهجوم على مسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية والذى أسفر عن مقتل 50 شخصا.

وزار الزوجان مقر البعثة الدبلوماسية لنيوزيلندا فى المملكة المتحدة أمس الثلاثاء حيث وقعا فى دفتر عزاء نيابة عن الأسرة الملكية، كما وضعا باقتى زهور أمام المبنى.

وزار هارى وميجان، اللذان ينتظران مولودهما الأول هذا الربيع، نيوزيلندا فى أواخر العام الماضى ضمن جولتهما فى دول مطلة على المحيط الهادي.

وقُتل 50 شخصا وأُصيب العشرات عندما هاجم مسلح مسجدين فى كرايستشيرش أثناء صلاة الجمعة.

وتم توجيه تهمة القتل إلى الأسترالى برينتون تارانت (28 عاما)، المشتبه بكونه من المتطرفين المعتقدين بتميز العرق الأبيض، يوم السبت.



الأمير هارى وميجان ماركل



الأمير هارى وميجان ماركل



الأمير هارى وميجان ماركل



الأمير هارى وميجان ماركل