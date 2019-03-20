video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2019 08:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. الأمير هارى وقرينته يقدمان العزاء فى ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابى

الأربعاء، 20 مارس 2019 07:17 ص
صور.. الأمير هارى وقرينته يقدمان العزاء فى ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابى الأمير هارى وميجان ماركل
رويترز
إضافة تعليق

قدم الأمير البريطانى هارى وزوجته ميجان العزاء فى ضحايا الهجوم على مسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية والذى أسفر عن مقتل 50 شخصا.

وزار الزوجان مقر البعثة الدبلوماسية لنيوزيلندا فى المملكة المتحدة أمس الثلاثاء حيث وقعا فى دفتر عزاء نيابة عن الأسرة الملكية، كما وضعا باقتى زهور أمام المبنى.

وزار هارى وميجان، اللذان ينتظران مولودهما الأول هذا الربيع، نيوزيلندا فى أواخر العام الماضى ضمن جولتهما فى دول مطلة على المحيط الهادي.

وقُتل 50 شخصا وأُصيب العشرات عندما هاجم مسلح مسجدين فى كرايستشيرش أثناء صلاة الجمعة.

وتم توجيه تهمة القتل إلى الأسترالى برينتون تارانت (28 عاما)، المشتبه بكونه من المتطرفين المعتقدين بتميز العرق الأبيض، يوم السبت.

الأمير هارى وميجان ماركل (1)
الأمير هارى وميجان ماركل

 

الأمير هارى وميجان ماركل (2)
الأمير هارى وميجان ماركل 

 

الأمير هارى وميجان ماركل (3)
الأمير هارى وميجان ماركل 

 

الأمير هارى وميجان ماركل (4)
الأمير هارى وميجان ماركل 

 

الأمير هارى وميجان ماركل (5)
الأمير هارى وميجان ماركل

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استراليا: تصريحات أردوغان بعد مجزرة نيوزيلندا "متهورة" و"مشينة"

"تركيا.. إرهاب عابر للقارات".. حوادث نيوزيلندا وهولندا تكشف: أنقرة كلمة السر فى نشر الفوضى..أردوغان جند متطرفين ومنحهم حماية وأبواق إعلامية..الرئيس التركى استغل الجريمة فى تجمع انتخابى ومسئوليه ارتدوا ثوب الحمل

صور.. نيوزيلندا تشيع ضحايا الهجوم على المسجدين فى مشهد مهيب

نيوزيلندا تشيع ضحايا الهجوم على المسجدين فى مشهد مهيب

استراليا تستدعى السفير التركى بعد تصريحات أردوغان حول هجوم نيوزيلندا الإرهابى

واشنطن بوست: نيوزيلندا تنتقد أردوغان لاستغلاله الحادث الإرهابي في حملته الانتخابية

نيوزيلندا

أخبار نيوزيلندا

الأمير هارى




لا تفوتك
صور.. محمد لطفى يشارك النجم العالمى مايك تايسون فى أكشن "حملة فرعون"

صور.. محمد لطفى يشارك النجم العالمى مايك تايسون فى أكشن "حملة فرعون"

مدرب المنتخب: وجوه جديدة تحت الاختبار.. وخطتان لمواجهتى النيجر ونيجيريا

مدرب المنتخب: وجوه جديدة تحت الاختبار.. وخطتان لمواجهتى النيجر ونيجيريا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة