video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2019 12:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شكاوى من انتشار الكلاب الضالة برأس البر.. والطب البيطرى: قتلها بـ"الأستركنين"

الأربعاء، 20 مارس 2019 11:07 ص
شكاوى من انتشار الكلاب الضالة برأس البر.. والطب البيطرى: قتلها بـ"الأستركنين" إنتشار الكلاب الضاله بشوارع دمياط
دمياط - عبده عبد البارى
إضافة تعليق

اشتكى سكان مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، من انتشار الكلاب الضالة، وبخاصة منطقتى اللسان والامتداد العمرانى، حيث يقول المهندس عبد الغنى البطراوى، أحد سكان رأس البر إن الكلاب الضالة منتشرة بكثرة وتهدد حياة السكان. 

وأضاف "البطراوى" لـ"اليوم السابع" أن هناك خطورة بالغة على أطفال المدارس، حيث إن انتشارها بات يهدد المارة والأطفال وكبار السن على وجه خاص.

فيما يقول صلاح زويل، إن الكلاب الضالة تنتشر بصورة كبيرة وتتجمع حول أماكن تجمعات القمامة وتهدد الأطفال والتلاميذ أثناء ذهابهم إلى مدارسهم، وخاصة فى منطقة الامتداد العمرانى، وأن هذه الظاهرة أصبحت تؤرق سكان المدينة، فضلا عن أنها باتت تهدد الموسم السياحى الصيفى وقد تتسبب فى هروب المصطافين من رأس البر. 

من جانبه، قال الدكتور إيهاب شكرى، مدير عام مديرية الطب البيطرى، إن لجنة من مديرية الطب البيطرى توجهت للأماكن المذكورة، وتم وضع مادة الأستركنين السامة على قطع من الدواجن للتخلص من الكلاب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. اضبط مخالفة.. مياه الصرف الصحى تغرق منازل السيالة بدمياط

محافظة دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

الكلاب الضالة

راس البر

مدير الطب البيطرى




لا تفوتك
صور.. محمد لطفى يشارك النجم العالمى مايك تايسون فى أكشن "حملة فرعون"

صور.. محمد لطفى يشارك النجم العالمى مايك تايسون فى أكشن "حملة فرعون"

مدرب المنتخب: وجوه جديدة تحت الاختبار.. وخطتان لمواجهتى النيجر ونيجيريا

مدرب المنتخب: وجوه جديدة تحت الاختبار.. وخطتان لمواجهتى النيجر ونيجيريا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة