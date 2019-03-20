شكاوى من انتشار الكلاب الضالة برأس البر.. والطب البيطرى: قتلها بـ"الأستركنين"

دمياط - عبده عبد البارى

اشتكى سكان مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، من انتشار الكلاب الضالة، وبخاصة منطقتى اللسان والامتداد العمرانى، حيث يقول المهندس عبد الغنى البطراوى، أحد سكان رأس البر إن الكلاب الضالة منتشرة بكثرة وتهدد حياة السكان.

وأضاف "البطراوى" لـ"اليوم السابع" أن هناك خطورة بالغة على أطفال المدارس، حيث إن انتشارها بات يهدد المارة والأطفال وكبار السن على وجه خاص.

فيما يقول صلاح زويل، إن الكلاب الضالة تنتشر بصورة كبيرة وتتجمع حول أماكن تجمعات القمامة وتهدد الأطفال والتلاميذ أثناء ذهابهم إلى مدارسهم، وخاصة فى منطقة الامتداد العمرانى، وأن هذه الظاهرة أصبحت تؤرق سكان المدينة، فضلا عن أنها باتت تهدد الموسم السياحى الصيفى وقد تتسبب فى هروب المصطافين من رأس البر.

من جانبه، قال الدكتور إيهاب شكرى، مدير عام مديرية الطب البيطرى، إن لجنة من مديرية الطب البيطرى توجهت للأماكن المذكورة، وتم وضع مادة الأستركنين السامة على قطع من الدواجن للتخلص من الكلاب.