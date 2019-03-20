شعبة المعادن الثمينة تضع خطة لزيادة الصادرات والمشاركة بمعرض للمشغولات

كتب – إسلام سعيد

قال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن فى الغرفة التجارية بالقاهرة، إن الشعبة تسعى خلال الفترة المقبلة للمشاركة فى أحد أكبر المعارض المتخصصة فى المجوهرات، بهدف زيادة صادرات المشغولات الذهبية فى الفترة المقبلة.

وأضاف واصف لـ"اليوم السابع"، أن الشعبة تسعى لزيادة الصادرات فى الفترة المقبلة والتغلب على عوائق التصدير خاصة ما يتعلق بختم الدمغة والذى يسبب مشكلات كبيرة للمشغولات عند تصديرها، مضيفا "مستورد الذهب يعتبر هذا الختم أنه يشوه المشغول ومن ثم فهناك انخفاض حاد فى صادرات المشغولات الذهبية".

وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة المعادن فى الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أغلب صادرات الحلى والذهب فى صورة غير مشغولة سواء من منجم السكرى أو من الشركات، لافتا إلى أن التغلب على عوائق التصدير تساهم فى الارتفاع بنسبة صادرات مصر خاصة وأن الذهب عليه اقبال كبير خارجيا.