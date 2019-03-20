شعبة الدواجن تتوقع ارتفاع الطلب على الفراخ بنسبة 25 % خلال شهر رمضان

كتب – إسلام سعيد

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية بالقاهرة، إن حجم استهلاك الدواجن فى شهر رمضان يرتفع قرابة 20 إلى 25 % عن الأيام العادية خاصة خلال أول 10 أيام من الشهر.

وأشار فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن حجم الاستيراد لشهر رمضان هذا العام لن يزيد بأى حال عن الشهور العادية والتى يسجل تقريبا 4 آلاف طن، خاصة فى ظل الزيادة الملحوظة فى إنتاج المزارع مع اقتراب شهر رمضان نتيجة تحسن حالة الطقس وقلة النافق.

وأوضح رئيس الشعبة، أن حجم الاستهلاك فى شهر رمضان يبدأ فى الانخفاض خلال النصف الثانى من الشهر، مع اتجاه الأسر للاستعداد للعيد وشراء الملابس والكعك وغيره ليعود الاستهلاك للانخفاض مرة أخرى، لافتا إلى أن الفترة ما بين عيد الفطر وعيد الأضحى يتراجع بنسب كبيرة جدا.