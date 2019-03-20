سيستر الفرنسية تقدم 3 مقترحات لإنشاء خطوط الترام السريع بمدينة المنصورة

الدقهلية شريف الديب

استعرض الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، في اجتماع عقده اليوم، الاقتراحات التي عرضتها شركة سيستر الفرنسية لإنشاء خطوط للترام السريع داخل مدينة المنصورة، ففي الاقتراح الأول بلغ إجمالي أطوال الخط المقترح 25 كيلو متر، وإجمالي عدد المحطات 52 بطول 65 مترا للمحطة الواحدة، 18 محطة منها للخط الأول الذي يبلغ طوله 8.1 كيلو متر، و19 محطة للخط الثاني بطول 9.6 كيلو متر، و15 محطة في الخط الثالث البالغ طوله 6.9 كيلو متر.

وفي الاقتراح الثاني، إنشاء 4 خطوط 3 للترام السريع، والرابع كابل بين جديلة وطلخا بإجمالي أطوال 28.9 كيلو متر للخطوط الأربعة، حيث يبلغ طول الخط الأول 11.6 كيلو متر بعدد محطات 21 محطة، والخط الثاني 9.5 كيلو متر و17 محطة، والخط الثالث 6.8 كيلو متر باجمالي عدد محطات 14 محطة، والخط الرابع والأخير بطول 1 كيلو متر بثلاث محطات،ويبلغ اجمالي المحطات في هذا المقترح 55 محطة.

والاقتراح الثالث، إنشاء أربعة خطوط منها ثلاثة للترام السريع، وخط BRT بإجمالي 61 محطة و31.9 كيلو متر.

واستمع محافظ الدقهلية، للمناقشات التي دارت بين الحاضرين عن أفضل البدائل المقترحة في 7 اقتراحات عرضتها الشركة الفرنسية في الاجتماع، منها 4 اقتراحات لإنشاء خطوط الترام السريع، ومقترحان لمترو الأنفاق والمقترح الأخير للمونورويل.

وعقد محافظ الدقهلية، اجتماعا اليوم بعدد من مسئولي الهيئة القومية للأنفاق، وأساتذة مركز الاستشارات والبحوث بكلية الهندسة جامعة المنصورة، وخبراء شركة سيسترا الفرنسية المسئولة عن إعداد الدراسات الفنية لمترو المنصورة.

وفي بداية الاجتماع، اقترح محافظ الدقهلية إعداد فيلم تسجيلي يتضمن نتائج الدراسات التي أجرتها الشركة الفرنسية، والتكلفة الكلية للمشروع للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي مشروعات محافظة الدقهلية اهتماما كبيرا.

واستعرض الاجتماع، التعديلات التي أجرتها الشركة الفرنسية على مقترحاتها السابقة، وتم عرض عدد من المقترحات الجديدة تتضمن الخطوط المقترحة للمترو، علي أن يتم الاختيار من بينها لحل الأزمة التي تعاني منها مدينة المنصورة، وأصبح مصدر شكوي أبناء المدينة والمترددين عليها، وكذلك مراعاة التكلفة الإجمالية للمقترح الذي سيتم الموافقة علي تنفيذه بصفة نهائية.