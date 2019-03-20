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سكرتير عام المنوفية يشهد إحتفال الكنيسة الإنجيلية السنوى بتكريم الأمهات

الأربعاء، 20 مارس 2019 10:17 م
سكرتير عام المنوفية يشهد إحتفال الكنيسة الإنجيلية السنوى بتكريم الأمهات الحفل
المنوفية _محمد فتحى
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شهد مساء اليوم الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية نائباً عن اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية الإحتفال السنوي بتكريم الأمهات والذي نظمته الكنيسة الإنجيلية بشبين الكوم بالتنسيق مع مجمع اليسر الإسلامي ، بحضور القس رأفت نوقا راعي الكنيسة الإنجيلية والشيخ رمضان السبكي مدير عام الدعوة بالمنوفية ، وإيناس محي مدير إدارة شئون المرأة بالديوان العام وعدد من القيادات الدينية بالمحافظة.

 

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وفي كلمتة رحب راعي الكنيسة الإنجيلية بالحضور وأكد علي أن الهدف من الحفل رد الجميل للأمهات والتأكيد علي قيم المحبة والسلام والتعايش المشترك وقبول الأخر والعمل الجاد والعطاء الدائم الذي يعد أساسا للنجاح والتقدم وذلك من خلال التواجد معاً .

و من جانبه قدم الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية تحية إعزاز وتقدير لكل أمهات مصر لما يقمن به ويبذلونه من جهد وعرق وتضحيات من أجل بناء المجتمع ، كما وجه الشكر لكل الأمهات مشيرا إلي قدرة الأم المصرية علي تحمل الضغوط والأعباء بل والتغلب عليها فهي رمز للتضحية والعطاء ، داعياً المولي عز وجل أن يحفظ مصر وجيشها وشعبها وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان .

 


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