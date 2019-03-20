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سقوط 3 متهمين بحوزتهم كميات من الأستروكس والهيروين والبانجو فى الإسماعيلية

الأربعاء، 20 مارس 2019 11:10 ص
سقوط 3 متهمين بحوزتهم كميات من الأستروكس والهيروين والبانجو فى الإسماعيلية حملة أمنية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على 3 متهمين بحوزتهم كميات من الأستروكس والهيروين والبانجو، بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.
 
كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كل من، المتهم "احمد.ع.ر" 25 عاما، عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية، بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 120 جراما، ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "على .ز.ع" 42 عاما، عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 150 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "حسن.م.م" 33 عاما، عاطل مقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.
 
بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال، بعملائهم من متعاطى تلك المواد .
 
تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
 
 

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