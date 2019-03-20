سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 20-3-2019

كتبت أمنية جلال

تراجع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات، اليوم الأربعاء 20-3-2019 وانخفض سعر العملة الأوروبية على مستوى كافة البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بالغا 19.59 جنيه للشراء، 19.72 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى المصرى منذ قليل.

سعر اليورو فى البنك المركزى

19.6 جنيه للشراء

19.77 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.57 جنيه للشراء

19.71 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

19.57 جنيه للشراء

19.71 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك البركة

19.49 جنيه للشراء

19.8 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.54 جنيه للشراء

19.69 جنيه للبيع

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.69جنيه للشراء

19.77 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.54 جنيه للشراء

19.7 جنيه للبيع