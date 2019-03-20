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سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 20-3-2019

الأربعاء، 20 مارس 2019 11:13 ص
سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 20-3-2019 الريال السعودى _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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تراجع سعر الريال السعودى، أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20-3-2019، ليسجل 4.61 جنيه للشراء، و 4.64 جنيه للبيع فى عدد كبير من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، بينما انخفض السعر فى بنك عودة إلى 4.58 جنيه للشراء، 4.63 جنيه للبيع.

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر الريال اليوم الأربعاء أمام الجنيه المصرى كالتالى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.6 جنيه للشراء

4.64 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.6 جنيه للشراء

4.63 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.6  جنيه للشراء

4.63  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

4.58 جنيه للشراء

4.62 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.58 جنيه للشراء

4.62 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.57  جنيه للشراء

4.62  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى  بنك عودة

4.57 جنيه للشراء

4.63 جنيه للبيع.


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