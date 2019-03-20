سعر الدولار اليوم الأربعاء امام الجنيه 20-3-2019

كتبت أمنية جلال

واصل سعر الدولار اليوم الأربعاء، انخفاضه فى السوق المصرفى المصرى، حيث تراجع لتسجل سعر العملة الأمريكية "الدولار" 17.25 جنيه فى البنك الأهلى بالنسبة للشراء و17.35 جنيها كسعر البيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.23 جنيه للشراء

17.35 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.25 جنيه للشراء

17.35 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.25 جنيه للشراء

17.35 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.25 جنيه للشراء

17.35 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.23جنيه للشراء

17.33جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.24 جنيه للشراء

17.34 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك العقارى المصرى

17.25 جنيه للشراء

17.35 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.25 جنيه للشراء

17.35 جنيه للبيع