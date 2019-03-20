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سعر الدولار اليوم الأربعاء امام الجنيه 20-3-2019

الأربعاء، 20 مارس 2019 09:55 ص
سعر الدولار اليوم الأربعاء امام الجنيه 20-3-2019 سعر الدولا اليوم امام الجنيه - صورة أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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واصل سعر الدولار اليوم الأربعاء، انخفاضه فى السوق المصرفى المصرى، حيث تراجع لتسجل سعر العملة الأمريكية "الدولار" 17.25 جنيه فى البنك الأهلى بالنسبة للشراء و17.35 جنيها كسعر البيع.

 

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.23 جنيه للشراء

17.35 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.25 جنيه للشراء

17.35 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.25 جنيه للشراء

17.35 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.25 جنيه للشراء

17.35 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.23جنيه للشراء

17.33جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.24 جنيه للشراء

17.34 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك العقارى المصرى

17.25 جنيه للشراء

17.35 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.25 جنيه للشراء

17.35 جنيه للبيع


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ahmed mansour

ياااااااااااااااارب يبقي ب5 قرووووش

ياااااااااااااااارب يبقي ب5 قرووووش

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