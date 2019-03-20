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زيادة المتحصلات الضريبية للعقارات بالشرقية بقيمة 61 مليون جنيه

الأربعاء، 20 مارس 2019 02:40 م
زيادة المتحصلات الضريبية للعقارات بالشرقية بقيمة 61 مليون جنيه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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أكد محمد شرويدة وكيل الوزارة ورئيس منطقة الضرائب العقارية بالشرقية ، أنه تم اتخاذ مجموعة الإجراءات المتعلقة بتحصيل الضريبة العقارية وخطوات إصلاحية للحفاظ على المال العام من خلال تشكيل لجان فنية مختصة وذات كفاءة عالية بكل المأموريات التابعة للمنطقة تتماشى مع ظروف كل مأمورية ، بالإضافة إلى تكثيف عمل جميع الإدارات بالمنطقة لتنشيط التحصيل وحصر الأخطاء والمخالفات وتقصى الحقائق والوصول للمأموريات والصيرافيات والوحدات التى تشوبها الإهمال والفساد والجهل الضريبى والعمل على اصلاحها وتدارك مابها من أخطاء ليبلغ إجمالى القيمة الضريبية الناتج عن مجموعة الإجراءات الإصلاحية خلال العام المالى 2017/2018 يقدر بحوالى 61.092.708 مليون جنيه.

وأضاف رئيس منطقة الضرائب العقارية بالشرقية، أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفات للنيابة الإدارية وإصدار قرارات إضافة بالمبالغ المالية المستحقة لصالح الخزانة العامة.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف وإستمرار الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية بمحاربة الفساد وحصر المخالفات المالية وتعظيم موارد الدولة والحفاظ على المال العام من خلال تنفيذ القانون على الفاسدين بكل قوة وحزم..

أوضح أنه تم وضح خطط و إتخاذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية لتعظيم إيرادات الدولة من المتحصلات الضريبية بمصلحة الضرائب العقارية بالشرقية وحصر المخالفات المالية التى تؤثر سلباً على الموارد و تمثل اهداراً للمال العام ..

أشاد المحافظ بمجهودات مصلحة الضرائب العقارية بالشرقية لزيادة المتحصلات والحفاظ على المال العام وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المقصرين فى أداء العمل ومواجهة الإهمال والفساد مشيراً إلى أهمية إستمرار التواصل الميدانى مع المواطنين لنشر الثقافة الضريبية والتوعية بأهمية سدادها بالإضافة إلى رفع كفاءة العنصر البشرى وتوجيههم لحسن معاملة المواطنين ورفع جودة العمل الضريبى.

 

 


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