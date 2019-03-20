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زوج يدفع 40 جنيه نفقة لطفليه بعد تقديمه شهادة فقر.. والزوجة لمحكمة الأسرة: مزور

الأربعاء، 20 مارس 2019 09:56 ص
زوج يدفع 40 جنيه نفقة لطفليه بعد تقديمه شهادة فقر.. والزوجة لمحكمة الأسرة: مزور محكمة الأسرة-ارشيفية
كتبت أسماء شلبي
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انهارت الزوجة "سلوي.م.ك" الأم لطفين توأم أمام محكمة الأسرة بإمبابة  مطالبة بزيادة النفقة الزوجية  والبالغة 40 جنيه والتى يدفعها الزوج لها ،وأدعت تحايله على القانون بالشهود الزور والتحريات المغلوطة ليثبت فقره بشهادة مكتوبة.

وتابعت الزوجة المعاناة التي قضتها برفقة زوجها خلال 8 سنوات زواج :" زوجي ليس لديه عمل ثابت ولذلك فشلت فى إثبات دخله كونه يعمل سمسار وتاجر يوزع البضائع على المحلات وخلال مكوثي معه قبل الطلاق كان يتحصل على ما يزيد عن 5 ألاف جنيه شهريا ".

وتكمل :"  تحملت  الإهانات والذل وبخله وكلماته الجارحه التى كان ينعتنى بها وتعريضي للإيذاء البدني والنفسى من أجل أستقرار طفلى وخوفا من شبح الانفصال وتهديده لى بعدم تحمله أى نفقات إذا تركت المنزل إلى أن فاض بى الكيل من جحيم الحياة الزوجية وهجرته فأمتنع عن تحمل مسئوليتهم وتزوج وعاش حياته وتركنى اعمل كخادمة من أجل أولادى ".

وتتابع :"وواجهت حرب زوجى ضدى والتهديدات والاتهامات التى نشرها على بالمنطقة السكنية التى أعيش بها وتعديه على بالضرب أكثر من مرة فى الشارع لدرجة وصلت لرفعه اسلاح أبيض على وتهديدى بتشويهى بمادة حارقة ".


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