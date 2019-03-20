رفع وإزالة 651 إشغال متنوع بمدينة دمنهور بإجمالى متحصلات 55 ألف جنيه

البحيرة – ناصر جودة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، باستمرار حملات رفع جميع الإشغالات المخالفة والمتعدية على حرم الطرق العامة والعمل على ضبط الحركة المرورية والحفاظ على الشكل الحضارى للمدن .

وقد أسفرت الحملة عن إزالة 651 حالة إشغال متنوعة بإجمالى متحصلات 55.560 ألف جنيه، عبارة عن أشغال طرق بأماكن متنوعة وفرش خضار وفاكهة.

وشدد اللواء المحافظ على استمرار تلك الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.