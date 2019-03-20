رئيس موزمبيق يؤكد مقتل أكثر من 200 شخص جراء إعصار إيداي

مابوتو )أ ش أ(

أكد رئيس موزمبيق، فيليبي نيوسي، خلال لقاء جمعه مع وزراء حكومته، وفاة أكثر من 200 شخص جراء الإعصار "إيداي" الذي ضرب مدينة بيرا الساحلية في بلاده خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضحت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم/الثلاثاء/ أن نيوسي أعلن، خلال اللقاء الذي تم في مدينة بيرا، الحداد العام لمدة 3 أيام جراء الحادث، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعلن حالة الطوارئ العامة.

وكان رئيس موزمبيق قد رجّح في وقت سابق أن ترتفع حصيلة ضحايا الإعصار "إيداي" في بلاده إلى 1000 شخص. جاء ذلك خلال تفقده جوًا الدمار الذي لحق بمدينة بيرا، حيث قال إنه رصد جثامين تطفوا في المناطق المغمورة بالفيضانات.

وكانت مؤسسة "الصليب الأحمر" قد أفادت بأن 90 بالمائة من مدينة بيرا، التي يبغ عدد سكانها 500 ألف نسمة، قد تعرضت لأضرار أو تدمير بفعل الإعصار الذي قطع الكهرباء وتسبب في إغلاق الطرق وتعليق حركة الطيران في مطار المدينة.

وكان إعصار "إيداي" قد ضرب لأول مرة بيرا في موزمبيق الأسبوع الماضي ثم انتقل إلى زيمبابوي وملاوي.