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رئيس مدينة الطود بالأقصر يحيل 35 طبيبًا وممرضًا للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الأربعاء، 20 مارس 2019 03:03 م
رئيس مدينة الطود بالأقصر يحيل 35 طبيبًا وممرضًا للتحقيق لتغيبهم عن العمل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن العميد محمد ابراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود، أنه فى ضوء ضمان إنضباط منظومة العمل بكافة الجهات الحكومية، تم تكليف مفتشى إدارة التفتيش المالى والإدارى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود بالمرور على المواقع والجهات الحكوميه بمركز الطود لمتابعة مدى إلتزام العاملين بالجهاز الحكومى وتقديم أفضل الخدمات للأهالى وتقييم الأداء .

وقام عبد الحميد جلالين وزكريا اسكندر مفتشى إدارة التفتيش المالى والإدارى بمجلس مدينة الطود، بالمرور الوحدة الصحية بنجع الوحدة بقرية الطود غرب حيث تبين غياب طبيب بشرى وطبيب صيدلى و5 تمريض ورائدة ريفية بالوحدة الصحية، وبالمرور على الوحدة الصحية بقرية منشية النوبه تغيب طبيب بشرى وطبيب صيدلى 2 طبيب اسنان و4 تمريض و 2 تمريض، وبالمرور على الوحدة الصحية بقرية العديسات بحرى تغيب طبيب بشرى و2 صيدلى ورائدة ريفية، وبالمرور على مدرسة العديسات الثانويه الصناعية بمدينة الطود تغيب 14 مدرس عن العمل .

وطالب العميد محمد عياد بإحالتهم للتحقيق مع استمرارية التفتيش والمتابع على مختلف الجهات والهيئات الحكومية لضبط منظومة العمل داخل المركز تنفيذا لتعليمات السيد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة متابعة العمل وتقييم الأداء داخل المصالح الحكومية.

 


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