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رئيس الكونغو الديمقراطية يجرى تعديلات فى وكالة الاستخبارات الوطنية

الأربعاء، 20 مارس 2019 12:14 م
رئيس الكونغو الديمقراطية يجرى تعديلات فى وكالة الاستخبارات الوطنية الرئيس الجديد للكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدى
أ ش أ
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أعلن الرئيس الجديد للكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدى، تغييرات على رأس وكالة الاستخبارات الوطنية، باستبدال رئيسها كاليف موتوند، بنائبه إينزون كاكياك.
وكانت الوكالة قد انتقدت بشدة، على خلفية قرار تجديد العقوبات الأوروبية على مسؤولين فى الكونغو الديموقراطية منذ عامين وتم تجديدها قبل 3 أيام من انتخابات الرئاسة فى البلاد، والتى أجريت فى 30 ديسمبر الماضى.
وأشار راديو "أفريقيا 1" اليوم الأربعاء، إلى أن كاليف موتوند، شغل منصبه على رأس وكالة الاستخبارات الكونغولية عام 2011، وذكر أن تشيسيكيدى عين أيضا 3 مسئولين كبار (مساعد مدير ورئيس قسم الشئون الداخلية والخارجية) بالهيئة العليا، المسؤولة عن أمن الدولة وقادتها.


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