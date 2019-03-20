رئيس اتحاد الليبراليين العرب: لولا مصر لكسح الإرهاب الدول العربية

كتب أمين صالح

أشاد حسن عبيابة رئيس الاتحاد الليبرالى، بما وصفه بالتنظيم الرائع لمنتدى الشباب العربى الأفريقى بأسوان مؤخرا، وهو ما يؤكد على مكانة مصر كقبلة العرب والعالم.

وأضاف عبيابة خلال مؤتمر صحفى لاتحاد الليبراليين العرب، أن الاتحاد االليبرالى العربى سيساهم بكل من يستطيع لمحاربة داء الإرهاب، موجها التحية لمصر بسبب نجاح حربها علي الإرهاب.

وتابع رئيس اتحاد الليبراليين العرب: "لو انتصر الإرهاب فى مصر لكسح جميع الدول العربية، مؤكدا أن مصر كان لها دور بارز فى مواجهة الإرهاب والتطرف، ولولا دورها لأصبح لدينا قندهار داخل الدول العربية".

وطالب عبيابة، الجامعة العربية والمؤسسات الثقافية فى الدول العربية، بأن ترفع رايتها لمحاربة الإرهاب، لافتا إلى أنه للأسف نجد أن كل المتطرفين من تخصصات علمية بحتة، ومن ثم يجب أن يكون للفكر دور مهم فى مواجهة قوى الإرهاب والتطرف.