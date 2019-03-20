رئيس أركان جيش إسرائيل السابق يطالب بالتحقيق فى صفقة شراء غواصات ألمانية

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دعا زعيم حزب تحالف (أزرق- أبيض) الإسرائيلى رئيس الأركان السابق بينى جانتس اليوم الأربعاء، إلى فتح تحقيق شامل فى قضية شراء غواصات وقوارب دوريات من شركة "تيسن كروب" الألمانية، قائلا إن الأمر "يترتب عليه آثار أمنية واستراتيجية".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن جانتس - فى اجتماع لحزبه - قوله "يجب التحقيق فى هذا الأمر من قبل جميع الوكالات المختصة، ويجب أن تظهر الحقيقة.، ينبغى التحقيق فى الأحداث التى تزامنت مع شراء الغواصات، دون مزيد من التأخير".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت فى سبتمبر الماضى أن هناك أدلة كافية لتوجيه الاتهام لستة مشتبه بهم فى هذه القضية المعروفة باسم "القضية 3000".

ومن بين المشتبه بهم ستة من كبار الضباط السابقين فى الجيش الإسرائيلى وشخصيات مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وهم : المحامى ديفيد شمرون وهو المحامى الشخصى لرئيس الوزراء وابن عمه والنائب السابق لمستشار الأمن القومى أفريل بار يوسف وقائد البحرية السابق اليعازر ماروم والوزير السابق اليعازر ساندبرج؛ ورئيس مكتب رئيس الوزراء السابق ديفيد شاران والبرجيدير جنرال شاى بروش.

ع م ر/طه/ م ع ح/ ع ا ش