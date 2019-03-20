رئيسة القومى للمرأة: المرأة المصرية خط الدفاع الثالث لمصر بعد الجيش والشرطة

شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى احتفالية الأسرة المصرية تحت شعار"بالأسرة نبنى الوطن"، والتى نظمها المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، بحضور الدكتور أشرف مرعى المشرف العام على المجلس، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، والسفير محمد حجازى نائب عن وزير التنمية المحلية، والدكتور علاء عبد الحميد مرزوق محافظ القليوبية، ومها هلالى عضو مجلس إدارة المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وداليا عاطف عضو المجلس القومى لشئون الأشخاص ذوى الإعاقة.

ووجهت الدكتورة مايا مرسى الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف مرعى على تنظيم هذه الاحتفالية المتميزة لتكريم أسر الأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدة فخرها بهذه الأسر وبالدور العظيم الذى تقوم به فى المجتمع فى تنشئة أجيال من الشباب ذوى الإعاقة المنتمى لوطنه، مؤكدة تقدير ودعم المجتمع بأكمله لهم.

وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن المرأة المصرية هى خط الدفاع الثالث لمصر بعد الجيش الذى يعد خط الدفاع الأول والشرطة التى تعد خط الدفاع الثانى، مؤكدة على أن المرأة المصرية تحيا حاليا عصرها الذهبى فى ظل وجود قيادة سياسية مؤمنه بقدراتها .

ووجهت مرسى، تحية تقدير لجميع المحافظين المشاركين فى الاحتفالية، وتحية خاصة للدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مؤكدة على أنها نموذج مشرف للمرأة فى منصب قيادى طالما سعت المرأة للوصول إليه، لافته إلى وجود خمس نائبات لمحافظين، وعبرت عن تمنياتها فى وصول عدد أكبر من السيدات إلى منصب المحافظ.

ومن جانبه، قدم الدكتور أشرف مرعى التهنئة لكل أم مصرية بمناسبة عيد الأم، مشددا على ضرورة نشر قيمة التراحم فى المجتمع، كما أكد تقدير المجتمع لأسر الاشخاص ذوى الإعاقة.

فيما عبرت الدكتورة منال عوض عن سعادتها بفكرة المسابقة والاحتفال، وأكدت أن أسر الاشخاص ذوى الإعاقة تحاول جاهدة لدمج أبنائها فى المجتمع وتستحق كل الاحترام والتقدير، كما أكدت اهتمام القيادة السياسية بذوى الإعاقة والذى تمثل فى تخصيص عام كامل لهم هو عام 2018.

وفى كلمة اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية قدم التهنئة لكل أم مصرية مؤكدا تقدير جميع الأديان لها، مشددًا على أن مكانة الأم وفضلها وطلب الوقوف دقيقة تكريما لدور المرأة ومكانتها.

وقدم السفير محمد حجازى نائب وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى تهنئة الوزارة للمجلس القومى لشئون الأشخاص ذوى الإعاقة على مبادراته لدعمهم وتمكينهم فى المجتمع، مؤكدًا دعم وتقدير الوزارة لجهود المجلس، ودعمه لرسالته وحرص الوزارة على اتخاذ اللازم لتحقيق الأعباء على الأشخاص وأسرهم .

وأكدت مها هلالى عضو مجلس إدارة المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وعضو لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة، على أن حفل اليوم يأتى تكريما وتقديرا لدور أسر الأشخاص ذوى الإعاقة التى قدمت نماذج عظيمة فى العطاء، فيما قدمت داليا عاطف عضو المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وعضو لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة عرض تقديمى عن فكرة مسابقة بالأسرة نبنى وطن.