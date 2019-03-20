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حزب المحافظين البريطانى يوقف 25 عضوا لنشرهم تعليقات عنصرية ومعادية للمسلمين

الأربعاء، 20 مارس 2019 11:31 ص
حزب المحافظين البريطانى يوقف 25 عضوا لنشرهم تعليقات عنصرية ومعادية للمسلمين بريطانيا
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن حزب المحافظين قام بوقف 25 من أعضائه بعد نشر تعليقات عنصرية أو تندرج تحت بند الإسلاموفوبيا على السوشيال ميديا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحزب أوقف الأعضاء الذين وجد أنهم ينشرون تعليقات على جروب بالفيس بوك مؤيدة للعضو المحافظ بالبرلمان جاكوب ريس موج، فى انتظار التحقيق معهم، وكان من بين التعليقات التى تسبب فى وقف أصحابها واحدا يدعو إلى الدخول إلى مسجد ببندقية، وآخر يطالب بوقف أسلمة بريطانيا.

وعثر على هذه التعليقات حساب تويتر باسم Matesjacob، وتم تمريرها لاحقا إلى مقر حزب المحافظين من قبل مؤسسة بازفيد.

ويأتى هذا بعد أسابيع قليلة من وقف 14 عضوا آخرين من المحافظين بسبب نشرهم تعليقات تثير الإسلاموفوبيا على الإنترنت.

ومن جانبه، وصف مجلس مسلمى بريطانيا، الذى دعا مرارا إلى إجراء تحقيق مستقل حول الإسلاموفوبيا داخل الحزب، هذه المعلومات بأنها مذهلة.

وقال متحدث باسم المجلس: "لقد رأينا نوابا ومستشارين وأعضاء يشاركون فى التعصب الذى لا ينبغى أن يكون له مكان فى حزب المحافظين المعاصر، ومع ذلك تم تجاهل الدعوة البناءة من جانب المسلمين لإجراء تحقيق مستقل فى هذه القضية مرارا وتكرارا".

 وكانت البارونة سعيدة وارسى عضو الحزب السابقة قد قالت إن الإسلاموفوبيا موجودة بشكل مؤسسى فى حزب المحافظين.

 

 

 

 
 
 

 


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