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حزب المحافظين البريطانى يجمد عضوية 25 نائبا لنشرهم دعاية معادية للإسلام

الأربعاء، 20 مارس 2019 11:29 ص
حزب المحافظين البريطانى يجمد عضوية 25 نائبا لنشرهم دعاية معادية للإسلام رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى
أ ش أ
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أعلن حزب المحافظين البريطانى تجميد عضوية 25 نائبا ، وذلك لنشرهم تعليقات عنصرية تدعو لكراهية الإسلام أو ما يعرف بـ "الإسلاموفوبيا" عبر منصات التواصل الاجتماعى.
وذكرت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية، على موقعها الاليكترونى اليوم الأربعاء، أن الحزب قام بتجميد عضوية هؤلاء النواب ، حتى يتم الانتهاء من التحقيقات التى يجريها الحزب بهذا الشأن ، وأشارت الصحيفة إلى أن أحد التعليقات التى نشرها الأعضاء الموقوفون كانت "توقفوا عن أسلمة بريطانيا".
وتأتى هذه السلسلة الأخيرة من قرارات إيقاف أعضاء بحزب المحافظين ، بعد أسابيع فقط من تجميد عضوية 14 نائبا بنفس الحزب لنشرهم تعليقات معادية للإسلام على الإنترنت.


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