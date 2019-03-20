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حالة الطقس اليوم الأربعاء 20/3/2019 فى مصر والدول العربية

الأربعاء، 20 مارس 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأربعاء 20/3/2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأربعاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

 

الطقس فى الأردن

نهاراً: تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بحدود 2-4 درجات مئوية، ويكون الطقس ربيعياً لطيفاً إلى معتدل بوجهٍ عام في أغلب المناطق، وتظهر بعض السحب المُتوسطة و العالية، وتكون الرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وفى خليج العقبة، الرياح : شمالية شرقية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج (10-20سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر : 22 درجة مئوية

ليلاً: يكون الطقس مائلاً للبرودة في العديد من المناطق، في حين يكون بارداً نسبياً في مناطق البادية جبال الشراه و بعض السهول الشرقية، وتكون الرياح خفيفة مُتغيرة الإتجاه، الى شرقية خفيفة السرعة.

 

الطقس فى فلسطين 

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وربيعياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.


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