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توقعات ببدء محاكمة غصن الرئيس السابق لنيسان فى سبتمبر

الأربعاء، 20 مارس 2019 12:18 م
توقعات ببدء محاكمة غصن الرئيس السابق لنيسان فى سبتمبر كارلوس غصن
رويترز
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قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الأربعاء إن من المتوقع أن تبدأ محاكمة كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان موتور فى سبتمبر.

وأضافت أن أول ظهور لغصن، المتهم بعدم الإفصاح عن جزء من دخله فى نيسان، أمام المحكمة قد يكون فى 23 مايو فى إطار الإعداد للمحاكمة.

وكان قد تم الإفراج عن غصن بكفالة قدرها 9 ملايين دولار الشهر الجارى بعد أن أمضى أكثر من 100 يوم فى مركز احتجاز فى طوكيو. ويواجه اتهامات بعدم الإفصاح عن نحو 82 مليون دولار من دخله فى نيسان على مدار نحو 10 سنوات.

وأُقيل غصن من منصب رئيس مجلس إدارة نيسان لكنه ما زال عضوا فى مجلس الإدارة.

 

 


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