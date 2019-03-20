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تنفيذ 1293 حكما متنوعا وضبط 103 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الأربعاء، 20 مارس 2019 09:36 ص
تنفيذ 1293 حكما متنوعا وضبط 103 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية حمله أمنية - أرشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 1293 حكمًا متنوعًا منها 897 حكمًا جزئيا و44 حكم مستأنف، و300 حكم غرامات و49 حكم مخالفات و3 هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 9500 جنيه قيمة مخالفات وغرامات. 

كما تمكنت الحملة من ضبط 103 متهمين هاربين محكوم عليه، وتم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

 

 


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