"تليفونات الأقصر": تسليم شرائح المحمول لتابلت الثانوية دون مصروفات على الطلبة

الأقصر – أحمد مرعى

صرح المهندس محمد ربيع مدير عام قطاع الاتصالات بجنوب الصعيد، أنه يجرى مواصلة أعمال تسليم شرائح المحمول بتابلت المدارس، اليوم الأربعاء، وذلك فى كافة مدارس الثانوية بالأقصر من الشركة المصرية للاتصالات ودون أية أعباء مادية أو مصروفات على الطلبة أوأولياء الأمور أو المعلمين وحتى الانتهاء تماما من التسليم الأسبوع الحالى.

ويضيف المهندس محمد ربيع لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى تسليم شرائح محمول لتفعيل خدمات الانترنت اللازمة لاستكمال منظومة تطوير التعليم قبل الجامعى، بحضور عبد اللطيف عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، وقيادات منطقة تليفونات الأقصر ومديرية التربية والتعليم، وذلك هذا فى إطار حرص الدولة على تأكيد وصول خدمات الانترنت واستكمالاً لما تم سابقا من انتهاء كامل لاطلاق خدمات الانترنت فائق السرعة بمدارس محافظة الأقصر الثانوية من خلال أحدث تكنولوجيا شبكات الألياف الضوئية (الفايبر تكنولوجى) من المصرية للاتصالات (وى) بسعة عالية تستوعب.

وأكد مدير عام قطاع الاتصالات بجنوب الصعيد، أن تسليم الشرائح والتابلت يضمن وصول الطلاب بالأقصر وسائر المحافظات إلى المحتوى الرقمى على بنك المعرفة، والقيام بما يلزم من أداء للامتحانات الالكترونية المقررة على بعض الفئات، حيث تمت المتابعة الميدانية والمرور على المدارس خلال اليومين الماضيين، لضمان سهولة الاجراءات، وشارك فى العمل فرق عمل المصرية للاتصالات، لتسهيل الأمر على أولياء الأمور والطلبة والمعلمين بالتنسيق مع مديرى المدارس لإنجاح هذا المشروع القومى الهام، بتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتوجهات الدولة باستراتيجية تطوير التعليم.