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تعويض 166 متضررا من سحب أراضيهم لصالح الطرق فى قرية الراشدة بالداخلة

الأربعاء، 20 مارس 2019 05:24 م
تعويض 166 متضررا من سحب أراضيهم لصالح الطرق فى قرية الراشدة بالداخلة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلن محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الأربعاء، أنه تم حصر 166 متضررا بقرية الراشدة بمركز الداخلة جرى سحب أراضيهم لصالح إقامة طرق فرعية.

وقال الزملوط فى بيان له، إنه سيجرى إعلان كشوف بأسماء المتضررين من سحب قطع أراضى منهم لصالح إقامة طرق بقرية الراشدة خلال الأسبوع المقبل، على أن يفتح باب التظلمات لمدة 15 يوما لإعطاء فرصة لمن لم يجرى تسجيله بلجنة مشكلة لحصر لهؤلاء المتضررين لإعادة التسجيل مرة أخرى. 

وأضاف الزملوط، أنه بمجرد الانتهاء من حصر المتضررين سيجرى تعويضهم بأراضى أخرى، بعد تحديد قيمة الأرض التى جرى سحبها ويمنح أرض أخرى بمناطق الظهير الزراعى، وذلك ضمن خطة المحافظة لشق طرق وإقامة حزام آمن حول قرية الراشدة لمنع تكرار حرائق النخيل.

 


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