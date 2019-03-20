"تعليم الأقصر" تبدأ تنظيم محاضرات لطلاب الصف الثالث الثانوى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر عبداللطيف أحمد عمران، عن قيام المديرية بتنظيم محاضرات لطلاب الصف الثالث الثانوي في جميع المواد الدراسية بقاعة المؤتمرات بمحافظة الأقصر.

وأشار عبد اللطيف عمران – في بيان صحفي - إلى أن المحاضرات ستكون يوم الجمعة من كل أسبوع وأنه تم اختيار نخبة من أفضل المعلمين لتلك المحاضرات، مشيرا إلى أن فترة المحاضرة ستكون من ساعة ونصف الى ساعتين، وترتيب المحاضرات سيكون طبقا للجدول المعلن بصورة مجانية، وذلك في ضوء تعليمات السيد المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر وحرص تعليم الأقصر على مستقبل ابنائنا الطلاب.